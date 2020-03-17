Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi Seda Akkul'dan son sağlık durumu bilgisi

Teve2 kanalında yayınlanan Çok Gezenti programı sunucusu Burak Akkul, geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Burak Akkul’un sağlık durumuyla ilgili eşi Seda Akkul açıklamada bulundu. Seda Akkul, ‘’ Burak şuan daha iyi, iyileşip yanıma döneceğine inanıyorum.’’ dedi.

Ateşi kontrol altında

Ünlü sunucunun eşi Seda Akkul, Twitter hesabından şu paylaşımlarıı yaptı:

Burak dinleniyor ve ateşi kontrol altında. Öksürük devam ediyor. Yorumların hepsini okuyamadım ancak kısaca cevaplamak isterim ki; Londra’dan İstanbul’a geldik ve hemen evimize en yakın özel hastaneye gidip kontrol yaptırdık. — Seda Akkul (@sedaakkul) March 16, 2020

Bende semptom yok