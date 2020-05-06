Buray 'Evde Kal' şarkısını çalan meslektaşını ifşa etti!

Gerek bestesi, gerek dansları olmak üzere şarkının neredeyse birebir kopyalandığını farkeden Buray, bu hırsızlık olayı için hukuki yollara başvurmayacağını belirtti ancak, meslektaşını İnstagram'da ifşa ederek büyük tepki çekmesini sağladı. Buray'ın ifşa paylaşımından sonra Ahmed Mustafayev adlı Azerbaycanlı şarkıcı, gelen sayısız yoruma tahammül edemeyip videoyu sildi.

Buray Azeri meslektaşını İnstagram'dan ifşa ettiği paylaşımına “Biz bu şarkıyı çocuklara ve insanlara moral olsun diye yaptık. Ticari bir amaç gütmedik. O yüzden tazminat gibi bir arayışımız olmayacak. Ama ne kadar da iyi niyetle yapılmış olursa olsun, verdiğimiz emeğin başka isim altında görülmesi bizi üzüyor. Bu aslında bize değil, kopyalayan sanatçının kendi fanların yapmış olduğu bir ayıp. Zaten insanlar ona bu davranışından dolayı hanesine eksi puan yazacaktır” notunu ekledi.