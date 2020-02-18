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Burçin Terzioğlu spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına Filipinler dönüşü havaliman'ında ilk kez yanıt verdi.

18 Şubat 2020 Salı 13:56
Burçin Terzioğlu spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşadığını itiraf etti

39 yaşındaki oyuncu Burçin Terzioğlu, kendisi gibi oyuncu İlker Kaleli ile 3.5 yılık ilişkisini 2018 yılında sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Filipinler'e tatile giden ve tatilden karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Terzioğlu, yeni bir aşka yelken açtığını ele verdi.

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Burçin Terzioğlu, günbatımında çekildiği bir karesini sosyal medya hesabında paylaştığı sıralarda aynı manzara karşısında spor eğitmeni Umut Duygu'da bir paylaşımda bulundu. Tatil dönüşü İstanbul Havaliman'ında objektiflere takılan Terzioğlu, aşk yaşadığını şu sözlerle itiraf etti:

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 “Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne de gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.”

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Son Güncelleme: 18.02.2020 14:01
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Burçin Terzioğluİlker KaleliFilipinlerAşk ItirafıUmut DuyguHavalimanı
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