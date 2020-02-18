Burçin Terzioğlu spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşadığını itiraf etti

39 yaşındaki oyuncu Burçin Terzioğlu, kendisi gibi oyuncu İlker Kaleli ile 3.5 yılık ilişkisini 2018 yılında sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Filipinler'e tatile giden ve tatilden karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Terzioğlu, yeni bir aşka yelken açtığını ele verdi.
“Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne de gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.”
Son Güncelleme: 18.02.2020 14:01