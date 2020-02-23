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Burcu Esmersoy'dan aşk itirafı geldi

Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy, ilk kez konuştu.

23 Şubat 2020 Pazar 14:20
Burcu Esmersoy'dan aşk itirafı geldi


43 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda Vakko veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Önceki gün bir AVM'de objektiflere takılan Esmersoy, hakkında çıkan aşk iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu.

burcu

Makyajsız ve spor tarzıyla görüntülenmekten kaçınmayan Esmersoy, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Allan Hakko ile aşk yaşadığı haberleri ile ilgili ilk kez konuşan Esmersoy,  "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi ve alışveriş yapmaya devam etti. 

burcu

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AşkBurcu EsmersoyİtirafAllan Hakko
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