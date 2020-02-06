Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf! Düğünlerine bile giderim

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz iel 2018 yılında ABD'nin New York eyaletinde evlenerek dünyaevine girmişti. Fakat çift 1 yıl evli kaldıktan sonra karşılıklı anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdılar.

Burcu Esmersoy’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve Burcu Esmersoy'un en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncuile aşk yaşamaya başlayan Berk Suyabatmaz, sevilisiyle birlikte Fransa’ya kış tatiline gitmişti. Orada sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflar paylaşan çiftin birlikte çekildikleri bir fotoğraafı Burcu Esmersoy beğenmiş ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği ve eleştiri yağmuruna tuttuğu bu beğeni hakkında Burcu Esmersoy sessizliği bozarak bir açıklama yaptı. Güzel sunucu yaptığı açıklamada, "Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası Düğünlerine çağırırlarsa giderim." şeklinde konuşarak çok şaşırtan bir itirafta bulundu.