Burcu Esmersoy: 'Evde heyecan olsun diye korku filmi seyrediyorum'

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Esmersoy, sosyal medyanın öneminden bahsederken “Sosyal medyanın farkındayım ve elimden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu ve sözlerine "Şanslıyım ki böyle bir mesleğe sahibim. Görsel alanlarda çalıştığım için sosyal medya üzerinden de devam edebileceğimi düşünüyorum. Televizyon camiasında her alanda çalıştım ve farklı görevler de yapabiliyorum. İlla kamera önünde olmama gerek yok. Montajlayan ya da yaratıcı tarafta olma şansım da var. Yeni teknolojileri öğreniyorum ve dersime çalışıyorum.” diye devam etti.

'BU HAYATTA UTANACAK BİR ŞEYİM YOK'

Geçmişiyle ilgili kasıtlı sorulan sorulara da değinen güzel sunucu, bunun can yakmak için özellikle yapıldığını belirterek, , "Bizim sektörde şöyle şeyler var, bizim canımız yakmak için bazen geçmişle ilgili utanacağımız şeyler bulup, tekrar tekrar yayınlamayı seven yayın organları var. Bu çabalar canımı sıkıyor, gerek yok. Benim bu hayatta utanacak bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Esmersoy, tam bir işkolik olduğunu belirtirken, "Hep çok çalıştım, geldiğim yere kendi çabamla geldim. Hak ettiğim yerdeyim, hak ettiğim hayatı yaşıyorum. Güçlendim, aslında bizim işte derimiz kalınlaşıyor ya çok da kalın derim yok ama benim de üzüldüğüm, eve kapandığım, depresyon yaşadığım zamanlar oluyor" itirafında bulundu.



Yalnız yaşayan bir kadın olarak heyecan olsun diye korku filmi seyrettiğini söyleyen Esmersoy, "En büyük sıkıntım, IMBD’nin altı puan üzerinde korku filmi peşindeyim. 3.6'ları falan da seyrediyorum. Tek başıma seyrederim. Bugüne kadar özel hayatımda korku filmi seven bir insan bulamadım, yok öyle bir insan." ifadelerini kullandı.

