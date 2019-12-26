Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımına çarpılan çarpılana

Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile New York’ta evlenen Burcu Esmersoy, eylül ayında eşinden tek celsede boşanmıştı. Burcu Esmersoy, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Güzelliği ve yer aldığı projeler ile televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz Burcu Esmersoy, bir proje için Londra’ya gitti. Katıldığı davette giydiği elbise ile poz veren güzel sunucu, ‘’ Otomatik kapı çarpar’’ notuyla fotoğrafını paylaştı.

Seksi elbisesiyle kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni alan Esmersoy’un paylaşımına takipçilerinden; ‘’Burcu Hanım sizin güzelliğinize kapı saygı gösterir.’’, ‘’Senin güzelliğinin yanında kapı çarpması ne ki!’’, ‘’Şu güzelliği otomatik kapı bile çarpamaz’’ gibi yorumlar geldi.