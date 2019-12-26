İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114443
ALTIN
287.215
DOLAR
5.9364
STERLİN
7.7034
EURO
6.5850

Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımına çarpılan çarpılana

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde Londra’da bir davete katıldı. Davetten esprili bir yorumla fotoğraf paylaşan Burcu Esmersoy’un Instagram paylaşımına çarpılan çarpılana. İşte Burcu Esmersoy’un fotoğrafına yapılan yorumlar.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:52
Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımına çarpılan çarpılana

Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile New York’ta evlenen Burcu Esmersoy, eylül ayında eşinden tek celsede boşanmıştı. Burcu Esmersoy, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Güzelliği ve yer aldığı projeler ile televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz Burcu Esmersoy, bir proje için Londra’ya gitti. Katıldığı davette giydiği elbise ile poz veren güzel sunucu, ‘’ Otomatik kapı çarpar’’ notuyla fotoğrafını paylaştı.

Seksi elbisesiyle kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni alan Esmersoy’un paylaşımına takipçilerinden; ‘’Burcu Hanım sizin güzelliğinize kapı saygı gösterir.’’, ‘’Senin güzelliğinin yanında kapı çarpması ne ki!’’, ‘’Şu güzelliği otomatik kapı bile çarpamaz’’ gibi yorumlar geldi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selin Ciğerci'den matinede süper minisiyle kalça dansı
Selin Ciğerci'den matinede süper minisiyle kalça dansı
Merve Özbey kaza sonrası düğünü erteledi
Merve Özbey kaza sonrası düğünü erteledi
Aydilge'den ilginç protesto! Kadın cinayetleri eteğini çıkararak protesto etti
Aydilge'den ilginç protesto! Kadın cinayetleri eteğini çıkararak protesto etti
Danla Biliç'den bela okumalı isyan! Allah onların belasını versin!
Danla Biliç'den bela okumalı isyan! Allah onların belasını versin!
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aşk dolu pozu sosyal medya gündeminde!
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu aşk dolu pozu sosyal medya gündeminde!
Bensu Soral seksi pozuna düşen düşene!
Bensu Soral seksi pozuna düşen düşene!

Popüler Haberler

Terör ihbar hattı numarası kaçtır?
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?
O Ses Türkiye yılbaşı 2020 konukları belli oldu!
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası
2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!
The Witcher oyuncuları ve dizinin konusu
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
HBO 2020 hangi diziler yayınlanacak? HBO 2020 programını video ile tanıttı!
Enes Batur yeni şarkısı Dolunay şarkısı nasıl, beğenildi mi? Reynmeni geçti mi, geçecek mi? Enes Batur Dolunay ne kadar izlendi?
2020 Öğretmen maaşları ne kadar? 2020 Devlet ve özel sektör öğretmen maaşları
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
İhtiyaç kredisi jhesaplaması 60 Ay vade 10.000 TL ING Bank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, TEB
2020 emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu, hız sınırı ve alkollü araç kullanımı trafik cezası ücretleri
Dilenciler 1 saatte ne kadar para topluyor? Dilenci kılığına giren muhabirin 1 saatte topladığı para
2020 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti zammı belli oldu!
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.