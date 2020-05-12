Burcu Esmersoy kayınvalide ve görümce onayından geçti!

2019’un Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile olan bir buçuk yıllık evliliğini sonlandıran güzel sunucu, geçtiğimiz Mart ayında Hakko ailesinin veliahtı Allen Hakko ile yeni bir aşka yelken açtı. Karantina sürecinin büyük bir kısmını Allen Hakko ile birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko ailesinin gönlünü de kazandı.

Güzel sunucuyu İnstagram'dan takibe alan Allen Hakko'nun annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, bu ilişkiye onay verdiklerini de bu seekilde ifade etmiş oldular. Burcu Esmersoy ise bu karşılıklı takipleşme ile sosyetenin kapılarını aralamış oldu.