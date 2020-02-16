Burcu Esmersoy sevenlerini korkuttu

43 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz 2019 yılında 1 yıllık evliliğini bitirerek iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı. Boşanmanın ardından Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtı.

Suyabatmaz ve Tüzünataç, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilden bazı kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eski eşinin yeni sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafları beğenen Burcu Esmersoy, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin eski eşinin fotoğraflarını beğendiği hatırlatılınca Esmersoy, ‘düğünlerine giderim’ açıklamasıyla gündeme gelmişti. Güzel sunucunun son zamanlarda bir hayli kilo verdiği ve sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Daha önce İrem Derici ve Çağla Şikel'in de yaşadığı anoreksiya nevroza olan yemek yememe hastalığına yakalandı.

Uzun zamandır yemek yememe ve az uyku uyuma gibi sorunlar yaşayan Esmersoy, hızla kilo kaybı yaşadığı gerekçesiyle konusunda uzman bir doktorun kapısını çaldı. İştahsızlık yaşayan Esmersoy, yemek yemediği için mide sorunları yaşamaya başladı. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.