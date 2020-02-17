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Burcu Esmersoy'un acı dolu hayat hikayesi

Sunucu Burcu Esmersoy, konuk olduğu bir YouTube kanalında hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:01
Burcu Esmersoy'un acı dolu hayat hikayesi

43 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Geçmiş yıllarından ve çocukluğundan bahseden Esmersoy, babasından gördüğü şiddeti sesi titreyerek anlattı.

burcu esmersoy

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yıllardır güzel ve gösterişli yaşamının ardında acılarla ve eziyet dolu bir geçmişi olduğunu konuk olduğu bir kanalda dile getirdi. Küçük yaşlarda iken şiddet gördüğünü ve sevgisiz büyüdüğünü şu sözlerle açıkladı: 

 "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim."

burcu esmersoy

Küçük bir çocukken babasından sevgi değil şiddet gördüğünü dile getiren Esmersoy, yıllar önce babasıyla arasının kötü olduğu haberlerine açıklama getirdiği programda sözlerine şöyle devam etti: 

"Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

burcu

Babasının kendisini küçük tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü sesi titreyerek açıklayan Esmersoy, "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu" dedi.


 

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