betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120937
ALTIN
307.187
DOLAR
6.0400
STERLİN
7.8791
EURO
6.5507

Burcu Esmersoy'un hayat hikayesinde can alıcı itiraf; Hortumla dayak yedim

Burcu Esmersoy, katıldığı bir YouTube kanalında hayat hikayesini anlatırken çok can alıcı bir itirafta bulundu. Esmersoy, küçükken babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:46
Burcu Esmersoy'un hayat hikayesinde can alıcı itiraf; Hortumla dayak yedim

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube kanalı üzerinden hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Esmersoy, bu güne kadar yaşadıklarını ve çektiği zorluklarıda samimi bir şekide anlatırken hiç kimsenin bilmediği bir itirafta da bulundu.

Babasıyla arasının hep kötü olduğunu çünkü ondan çok dayak yediğini söyleyen güzel sunucu çocukluğunun bu yüzden çok acı çekerek, eziyet görerek ve sevgiye muhtaç olarak geçtiğini itiraf etti.

Yaklaşık 5 yaşlarındayken babasının annesinden ayrıldıktan sonra başka bir kadınla evlendiğini ve başka bir ailesinin olduktan sonra babaannesi ve dedesi tarafından büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" diye konuştuktan sonra bu durumu 18 yaşındaki annesinin kendisine 'Artık bana anne diyebilirsin' dediğini de konuşmasına ekledi.

Sürekli babasıyla sorun yaşadığını ve yıllardır aralarının düzelmediğini söyleyen Esmersoy, babasıyla arasında olan sorunları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Burcu Esmersoy'un hayat hikayesinde can alıcı itiraf; Hortumla dayak yedim

"Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

Çocukluğu ile ilgili de gözleri dolu ve sesi titreyen bir şekilde hiç kimsenin bilmediği bir itirafta bulunan Burcu Esmersoy, "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 17.02.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
Burcu EsmersoyBabaİtirafHortum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezgi Eyüboğlu'ndan Oğulcan Engin sürprizi!
Ezgi Eyüboğlu'ndan Oğulcan Engin sürprizi!
Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama
Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama
Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa paylaşımıyla beğeni topladı!
Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa paylaşımıyla beğeni topladı!
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti!
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti!
Oya Başar'a sahnede süpriz kutlama
Oya Başar'a sahnede süpriz kutlama
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı

Popüler Haberler

Survivor 2020 2.bölüm fragmanı yayınlandı!
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?
Ev tadilat ve tamirat kredisi veren bankalar
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru şarları ve işlemleri
Banka hesabındaki bloke nasıl kaldırılır? Banka hesabı bloke kaldırma işlemleri
Banka kredisi başkasına devredilebilir mi? Banka kredisi devretme işlemleri
Varto nerededir? Varto hangi ile bağlıdır, haritadaki yeri
Yasak Elma İrem kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Bastık rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hangi dizilerde oynadı?
Gelinim Mutfakta 14 Şubat Cuma Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfak'ta kim elendi?
Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları kim kimdir? Gel Dese Aşk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Rüyada uçmak ne demektir? Rüyada uçtuğunu görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
2020 Engelli Öğretmen ataması sonucu oluşan alan bazında taban puanlar belli oldu!
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Rüyada doğum yapmak ne demektir? Rüyada doğum yapmanın tabiri ve anlamı
Hakan: Muhafız: 3. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız yeni sezon oyuncuları ve konusu ne?
2020 Veraset ve intikal vergisi ödeme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.