Burcu Esmersoy'un hayat hikayesinde can alıcı itiraf; Hortumla dayak yedim

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube kanalı üzerinden hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Esmersoy, bu güne kadar yaşadıklarını ve çektiği zorluklarıda samimi bir şekide anlatırken hiç kimsenin bilmediği bir itirafta da bulundu.

Babasıyla arasının hep kötü olduğunu çünkü ondan çok dayak yediğini söyleyen güzel sunucu çocukluğunun bu yüzden çok acı çekerek, eziyet görerek ve sevgiye muhtaç olarak geçtiğini itiraf etti.

Yaklaşık 5 yaşlarındayken babasının annesinden ayrıldıktan sonra başka bir kadınla evlendiğini ve başka bir ailesinin olduktan sonra babaannesi ve dedesi tarafından büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" diye konuştuktan sonra bu durumu 18 yaşındaki annesinin kendisine 'Artık bana anne diyebilirsin' dediğini de konuşmasına ekledi.

Sürekli babasıyla sorun yaşadığını ve yıllardır aralarının düzelmediğini söyleyen Esmersoy, babasıyla arasında olan sorunları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

Çocukluğu ile ilgili de gözleri dolu ve sesi titreyen bir şekilde hiç kimsenin bilmediği bir itirafta bulunan Burcu Esmersoy, "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu." diye konuştu.

