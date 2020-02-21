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Burcu Esmersoy'un yeni aşkı gün yüzüne çıktı

Burcu Esmersoy, Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile aşk orucunu bozdu.

21 Şubat 2020 Cuma 22:40
Burcu Esmersoy'un yeni aşkı gün yüzüne çıktı

İş insanı Berk Suyabatmaz ile geçtiğimiz 2019 yılında 1 yıllık evliliğini sonlandıran Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk oldu. Küçükken babasından gördüğü şiddeti anlatan Esmersoy, "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

burcu

Bu üzücü hikaye ile herkesi derinden etkileyen Burcu Esmersoy'un hayatında yeni bir gelişme meydana geldi ve mutlu haber gün yüzüne çıktı. Esmersoy, bir süredir Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşıyor. Yazar Bülent Cankurt'un yaptığı bir habere göre, "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" başlıklı haberin devamı ise ''Çocukluk yıllarına ait acılarla dolu gerçeğiyle hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var! 481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu. Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko... Sonunda aradığı aşkı bulduğu söylenen Burcu Esmersoy'un mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Umarım, birbirlerine çok yakışan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun mutlulukları daim olur.''

burcu

Anahtar Kelimeler:
AşkBurcu EsmersoyBerk SuyabatmazAllan Hakko
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