Buse Terim 25 kilo vermenin sırrını açıkladı!

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, fazla kiloları nedeniyle bir dönem eleştirilerin odağı olmuştu. Buse Terim, doğum kilolarını nasıl verdiğini açıkladı.

Oruç tutarak kilo verdi

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen Buse Terim, 2016 yılında kızları Nil’i, 2018 yılında da Naz’ı kucaklarına aldı. Doğum sonrasında fazla kilolarıyla gündeme gelen Terim’in eski halinden eser kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Terim, takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı.

Bir takipçisinden gelen ‘’Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken neler yiyorsun? Sorularına şöyle yanıt verdi:

‘’Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio ve yürüyüşün yanında boks antrenmanları yapıyorum. Kahvaltıyı 11.00 ile 12.00 arasında yapıyorum. Akşam yemeğinde de protein ağırlıklı et, tavuk ve balık gibi besinler tüketiyorum.’’

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 03:41