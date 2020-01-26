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Buse Varol, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası o fotoğrafı sildi

Buse Varol, Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesine kilitlendiği anda yaptığı bu paylaşım tepkilere neden olurken Varol, fotoğrafı hesabından hemen kaldırdı.

26 Ocak 2020 Pazar 16:03
Buse Varol, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası o fotoğrafı sildi

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünya evine giren Buse Varol, Elazığ'da felaketin yaşandığı anlarda Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf tüm takipçilerini isyan ettirdi. Paylaşımdan kısa bir süre sonra tepki ve yorumların hedefi haline gelen Varol'un çoğu takipçiside takibi bıraktıklarını söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında tüm Türkiye'nin seferber olduğuı anlarda yapılan bu paylaşımın ardından beklemediği bir tepki gören Buse Varol, kısa bir süre sonra paylaşımını hesabından kaldırdı.

Buse Varol, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası o fotoğrafı sildi

Elazıği Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedilen ve binanın yıkılarak bir çok vatandaşın altında kaldığı felakette Türkiye yasa boğularak binlerce kişinin acısını paylaştığı sırada Buse Varol'un kendi fotoğrafını paylaşması ise takipçilerini çileden çıkardı. Çoğu takipçisi Varol'un fotoğrafının altına "Türkiye'nin neyin peşinde sen neyin peşindesin", "En azından bugün yapmasaydın", "Yazıklar olsun" ve "Takipten çıkıyorum" gibi yorumlar yazdılar.

Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren tepki yağmuruna tutylan Buse Varol, paylaşımını 25 dakika içinde hesabından kaldırdı.
 

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İnstagramElazığ DepremiBuse VarolAlişan
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