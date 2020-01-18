Büşra Develi Karakomik Filmler 2 galasında bacak dekolteli elbisesi ile mest etti!

Fi dizişinle izleyicilerle buluşan Büşra Develi, bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İddialı ve cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin odağında olmayı başaran Büşra Develi, güzel görüntüsüyle takipçilerini büyülemeyi başardı.

Karakomik Filmler 2 sinema filmi galasında görülen Develi, Özgür Masur’un tasarladığı elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Bacak dekoltesinin yer aldığı elbisesiyle objektiflere poz veren Büşra Develi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

Karakomik Filmler için geri sayım başladı

Büşra Develi, Cem Yılmaz’ın yazıp yönetmenliğini üstlendiği ‘’Karakomik Filmler 2’’ sinema filminin galasında yer aldı. Zorlu Performans Sanat Merkezi’nde düzenlenen galada Özge Özpirinççi, Zafer Algöz, Cem Davran ve Cem Yılmaz gibi isimler birlikte fotoğraf çektirdi. Sinemanın gösterimiyse 17 Ocak Cuma günü düzenlenecek.