Büşra Pekin karantina sürecinde ev yaşamını tamamen takipçilerine açtı. Daha önce klozet kapağıyla uçakta gidiyormuş gibi yaparak herkesi güldüren güzel oyuncu, evde yaptığı spor hareketlerini takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel oyuncunun videoları herkesi güldürüyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu son olarak mutfağa girdi ve yemek yapma sürecini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı saatler içinde binlerce etkileşim aldı.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 16:35
Büşra Pekin mutfaktaki komik anlarını takipçileriyle paylaştı
Büşra Peki karantina sürecinde sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden oldu. Güzel oyuncu her paylaşımıyla takipçilerini güldürüyor. Büşra Pekin şimdide mutfağa girdi ve o eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. İşte detaylar…
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