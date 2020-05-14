Büşra Pekin mutfaktaki komik anlarını takipçileriyle paylaştı

Korona virüs nedeniyle herkes evlere kapanmış durumda. Güzel oyuncu Büşra Pekin’de karantina günlerinde evde çektiği komik videoları takipçileriyle paylaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu bu kez mutfağa girdi.

Büşra Pekin karantina sürecinde ev yaşamını tamamen takipçilerine açtı. Daha önce klozet kapağıyla uçakta gidiyormuş gibi yaparak herkesi güldüren güzel oyuncu, evde yaptığı spor hareketlerini takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel oyuncunun videoları herkesi güldürüyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu son olarak mutfağa girdi ve yemek yapma sürecini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı saatler içinde binlerce etkileşim aldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 16:35