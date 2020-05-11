Büşra Pekin yine güldürdü; Karantina'da havuz keyfi...

Karantina boyunca tipten tipe giren, takipçilerinin karşısına her seferinde farklı bir tiplemeyle çıkan Büşra Pekin, bu kez de havuz başında eğlenirken görüntülendi. 38 yaşındaki ünlü oyuncu, videonun sonuda başına gelen talihsiz hadiseyle yine takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Tencere tava ve damacanayla ile spor yapan, kolonyalı Tomb Raider olan Büşra Pekin, son olarak çıktığı hayali seyahatte havuz keyfi yaparken takipçilerini ağırladı. Pekin, videonun sonunda başına gelen talihsiz hadiseyi takipçileriyle paylaşırken, "Bi havuz keyfimiz vardı" notunu ekleyerek kendince sitem etti. İşte o anlar:



Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 21:32