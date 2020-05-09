Büyük Baskın filmi konusu ve oyuncuları

2005 yılında vizyona giren Büyük Baskın filmi şimdide televizyon ekranlarına taşınıyor. Yayınlandığı dönem büyük sükse yaratan filmde dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. Film ABD ve Avusturalya ortak yapımı olarak çekilmişti.

Büyük Baskın filminin konusu

Büyük Baskın filmi gerçek bir olaydan esinlenerek sinema perdesine aktarılmıştır. Filmde Amerikan ordusunun en başarılı ekibinin kurtarma operasyonu sırasında yaşadıkları anlatılıyor. 2. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yaşanan olaylar oldukça şiddetli. Savaşın izler i hala geçmemişken, askerlerin üzerindeki baskı aksiyonlu sahnelere yol açıyor. Filmde Teğmen Henry Mucci ve Kaptan Robert Prince komutasındaki bölük ile beraber imkansız olarak nitelendirilen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilir. Söz konusu bölüğün görevi düşmana esir düşen 500 Amerikan askerini kurtarmaktır. Askerler düşman sınırlarının 30 mil içerisinde yer almaktadır. Askerleri esir alan ekip ise yaptıkları eziyetlerle adını duyuran Cabanatuan Japanese ekibidir.

Büyük Baskın filminin yönetmeni kim?

Büyük Baskın filminin yönetmenliğini John Dahl yapmaktadır.

Büyük Baskın filminin oyuncuları

Büyük Baskın filminde yer alan oyuncular şu şekildedir:

Benjamin Bratt,

James Franco,

Robert Mammone,

Max Martini,

James Carpinello

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:31