Çağatay Ulusoy asker traşı ile sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerliğe giden ünlüler kervanına bir yenisi daha ekleniyor. Kariyeri boyunca pek çok yapım içerisinde yer alan ve gösterdiği oyunculuk performansları ile izleyicilerin beğenisini kazanan Çağatay Ulusoy’da bedelli askerliğe gitmek için hazırlıklarına başladı.

En son Netflix platformu üzerinde yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde başrol oyuncusu olarak izlediğimi başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, askere gitmek için saç tıraşı oldu. Bedelli askerlik imkanından faydalanarak 21 gün boyunca askeri eğitim alacak olan Ulusoy, askere gitmeden önce saçlarını kestirdi.

Yakışıklı oyuncunun asker tıraşı gören herkes tarafından çok beğenildi. Çağatay Ulusoy’un hayranları sosyal medya üzerinde pek çok sayfada paylaşılan fotoğrafın altına “en büyük asker bizim asker” gibi yorumlar yazdılar. İşte yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un asker tıraşı olduktan sonra çekilen fotoğrafı...

Çağatay Ulusoy’un yakın bir tarihte askere gideceği bilinse de kesin tarih hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.