Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız için 2,5 saatte değişti

Netflix'te yayınlanan ve oldukça fazla izleyicisi olan 'Hakan: Muhafız'ın 3. sezon bölümleri yayınlandı. Dizide Hakan karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy ise başarılı oyunculuğu ile yine çok konuşulmaya başlandı.

Dizinin 3. sezonunda en çok dikkat çeken sahneler arasında 'Hakan' karakteri 'Harun'a dönüşmesiydi. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un 'Harun' karakterine dönüşebilmesi için ise ekip tam 2,5 saat uğraştı. Ulusoy'un değişimde saç ve makyajı için özel bir teknik kullanıldı. Sürenin sonunda da ise Ulusoy, 4 kilo ağırlığında bir kostümle performansını sergilemek için kameraların karşısına geçti.

Oyuncunun dizideki yeni imajı ise sosyal medyada olay oldu. Son paylaşımı hayranları tarafından çok iyi yorumlar ve beğenler alan Çağatay Ulusoy, paylaşımına ‘The First Protector HARUN. Emeği geçen herkese teşekkürler’ notunu yazdı.



