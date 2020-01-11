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Çağla Şikel-Aydın Gürhan aşkı gündeme bomba gibi düştü

Manken-sunucu Çağla Şikel 2015 yılında Emre Altuğ ile evliliğini bitirmişti. Uzun zaman hayatında biri olmayan Şikel'in adı Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı dedikodularına karıştı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:33
Çağla Şikel-Aydın Gürhan aşkı gündeme bomba gibi düştü

2008 yılında aşklarını nikah masasına taşıyarak dünyaevine giren manken Çağla Şikel ile şarkıcı Emre Altuğ'un bu evlilikten iki tane erkek çocuğu dünyaya gelmişti. 

Çağla Şikel emre altuğ düğün ile ilgili görsel sonucu

Görenleri kıskandıran bir evliliği olan çift ani bir kararla 2015 yılında mahkemeye başvurarak 7 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

Çağla Şikel emra altuğ çocuklar ile ilgili görsel sonucu

Çağla Şikel, Altuğ'dan boşandıktan sonra oğullarına vakit ayırdı ve hayatına kimseyi almadı. Bir röportajında aşk hayatı ile ilgili "Aşka kapılarım kapalı değil. Hayatlarımızda kimse olmayacak diye bir karar asla yok. İkimiz de hayatlarımıza devam ediyoruz. Ama çok yoğunum ben. Yoğunluk da bir bahane değil, kimin ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmaz sonuçta.Ben sadece kapıları açmak ya da kapamak için ekstra çaba harcamıyorum. Her ne olacaksa doğal akışında olacak. Ben istesem de istemesem de. Dolayısıyla böyle bir acelem yok. İçimde böyle bir boşluk falan da hissetmiyorum. Kendi içimde o kadar tamamım ki, biri de beni sevsin düşüncesinde hiç değilim." demişti.

Çağla Şikel yeni aşkı ile ilgili görsel sonucu

Çağla Şikel'in bu sözlerinden sonra adı Barmen Aydın Gürhan ile anılmaya başladı. Şikel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapan Aydın Gürhan'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra fotoğrafı silen güzel mankenin yeni aşkını sadece yakın arkadaşları ile paylaştığı iddialar arasında.

Son Güncelleme: 11.01.2020 14:33
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