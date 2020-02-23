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Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök açıklaması

Manken Çağla Şikel, yazar Ertuğrul Özkök'ün "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" şeklindeki sorusu hakkında ilk kez konuştu.

23 Şubat 2020 Pazar 14:05
Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök açıklaması

41 yaşındaki başarılı sunucu-manken Çağla Şikel, geçtiğimiz aylarda affetme seminerine katılmıştı. Şikel'in seminire katılması hakkında yazar Ertuğrul Özkök köşe yazısında, "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" demişti. Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Şikel, şu sözleri dile getirdi:

çağla şikel

"Benim kimseyle polemiğe girme huyum yok, sadece kendi adıma değil tüm kadınlar adına yapılmış bir yorumdur. Beni zerre kıracak bir şey değil, herhangi bir dava sürecine de gerek yok. Kendisi davadan daha ağır şeyler yaşıyor olabilir şu anda, yani benim Instagram postumun altındaki yorumlara bakarsanız daha iyi anlarsınız" dedi. Çok sinirli olmadığını belirten Şıkel, "Son derece kibar bir şekilde sınırlarını aşmaması gerektiğini söyledim, bir özür beklentim yok. Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse, bu hoşuma gider."

Anahtar Kelimeler:
çağla şikelMankenSunucuErtuğrul özkökYazar
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