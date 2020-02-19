Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'e sert cevap geldi

41 yaşındaki manken ve başarılı sunucu Çağla Şikel, geçtiğimiz aylarda Dr. John Demartini'nin 'Affetme Semineri'ne katılmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ise bu haftaki köşesinde Çağla Şikel'i konu aldı ve "Cinsel ilişkiye ara verme kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" şeklinde bir yorumda bulundu.

Çağla Şikel ise hakkında yapılan bu yoruma sessiz kalmadı ve önceki günhesabından Ertuğrul Özkök'e şu cevabı verdi:

"Ertuğrul Bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz, ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."