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Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'e sert cevap geldi

Manken Çağla Şikel'e "Cinsel ilişkiye ara verme kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e, Şikel sessiz kalmadı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:21
Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'e sert cevap geldi

41 yaşındaki manken ve başarılı sunucu Çağla Şikel, geçtiğimiz aylarda  Dr. John Demartini'nin 'Affetme Semineri'ne katılmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ise bu haftaki köşesinde Çağla Şikel'i konu aldı ve "Cinsel ilişkiye ara verme kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" şeklinde bir yorumda bulundu.

çağla şikel

Çağla Şikel ise hakkında yapılan bu yoruma sessiz kalmadı ve önceki gün sosyal medya hesabından Ertuğrul Özkök'e şu cevabı verdi:

çağla

"Ertuğrul Bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz, ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medyaçağla şikelErtuğrul özkökCevapTartışmaCinsellikHürriyet
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