Çağla Şıkel'i çıldırtan tempo!

Şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden iki çocuğu olan manken Çağla Şıkel, Altuğ ile boşansıktan sonra hem çocuklarıyle ilgilendi hemde TV'de yayınlanan bir programda sunuculuk yapmaya başladı.

Koronavirüs salgını kapsamında diğer ünlü arkadaşları gibi evde kalmayarak çalışmaya devam eden Çağla Şıkel, sosyal medya hesabı üzeinden gündelik yaşantısının nasıl gittiğine dair bir paylaşımda bulundu.

İki oğlununda koronavirüs tedbirlerinden dolayı okulların kapanmasıyla eğitimlerini uzaktan sürdürdüğü için evine döndüğünde de farklı bir tempoya girdiğini söyleyen Çağla Şıkel, yoğun geçen günün ardından eve döndüğünde ise çocuklarını ihmal etmediği anlaşılıyor.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan ve ev halini gösteren güzel manken paylaşımına şu notu ekleyerek, “Eve geldim büyüğün ders saati, küçüğün ödevi, büyüğün 15 dakika molası, küçüğün ödevi, büyüğün dersi başladı, küçüğün kitap okuması… Çıldırıyorum” dedi ve takipçilerine gününün nasıl geçtiğini gösterdi.