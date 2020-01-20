Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu

41 yaşındaki 2 erkek çocuk annesi Çağla Şikel, geçtiğimiz gün podyuma çıkmadan önce talihsiz bir kaza geçirdi, Şikel kazadan kıl payı kurtuldu.

Geçtiğimiz gün Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şikel, defileye çıkmadan önce yere düşen dekordan şans eseri kurtulmuştu. Ünlü model Çağla Şikel bu konu hakkında, “O sırada hiç arkama bakmadım. Fuar alanı yıkılmadıyla sorun yok” dedi. Ayrıca Çağla Şıkel, her defile öncesi podyuma çıkmadan önce mutlaka 10 dakika dua ettiğini de sözlerine ekledi.