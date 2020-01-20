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Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu

Ünlü manken Çağla Şikel, geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Le Show İstanbul Deri ve Moda Fuarı''nda geçirdiği kaza hakkında konuştu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:05
Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu

41 yaşındaki 2 erkek çocuk annesi Çağla Şikel, geçtiğimiz gün podyuma çıkmadan önce talihsiz bir kaza geçirdi, Şikel kazadan kıl payı kurtuldu.

çağla şikel

Geçtiğimiz gün Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şikel, defileye çıkmadan önce  yere düşen dekordan şans eseri kurtulmuştu. Ünlü model Çağla Şikel bu konu hakkında,  “O sırada hiç arkama bakmadım. Fuar alanı yıkılmadıyla sorun yok” dedi. Ayrıca Çağla Şıkel, her defile öncesi podyuma çıkmadan önce mutlaka 10 dakika dua ettiğini de sözlerine ekledi. 

çağla şikel

Anahtar Kelimeler:
çağla şikelHakan AkkayaPodyum KazasıManken
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