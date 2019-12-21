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Çağla Şikel'den çocukluk fotoğrafı paylaşımı

Ünlü manken Çağla Şikel, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kısa süre içerisinde takipçilerinden beğeni ve yorum geldi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:34
Çağla Şikel'den çocukluk fotoğrafı paylaşımı

Çağla Şikel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Şikel, son olarak sosyal medya heabından çocukluk fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Hep böyle parlasın gözlerin...Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, atışmalardan başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak, yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın hayatın boyunca. Ve de öyle oldu...Şükürler olsun." 

Çağla Şikel'den çocukluk fotoğrafı paylaşımı ile ilgili görsel sonucu

Ünlü mankenin bu paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçilerinden bazıları "En zoru da bu ya öyle bir hayatın içinden bu kadar saf masum ve parlayan çocuksu gözlerle çıkmak" ve "Çok tatlı. Hala böyle içten, samimi art niyetsiz bir melek gibi kalbe sahipsiniz. Sizi her izlediğimde dört dörtlük bu Çağla diyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:34
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