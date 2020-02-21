Çağla Şikel'den Ertuğrul Özkök'ün yazısına sert cevap

Eski manken ve sunucu Çağla Şikel’den köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ün açıklamalarına yanıt geldi. Özkök Çağla Şikel’in affetme seminerine katılmasını yazısına taşımış ve “yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam” açıklamasını yapan ünlü mankene “Aşka veda tamam, sekse de veda mı?” diye soru yöneltmişti.

Şikel’den Özkök’e Sert Yanıt!

Özkök yazısının devamına da şunları ekledi, “demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan ‘cinsel ilişkiye ara verme’ kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.” Ertuğrul Özkük’ün bu yazısı herkes tarafından büyük tepki topladı.

Ertuğrul Özkük’ün bu yazısına Çağla Şikel’den sert yanıt geldi. Ünlü manken Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı; “Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim.”