Çağla Şikel'den eski eşi Emre Altuğ'a destek

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatında 20. yılını Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası ile birlikte özel bir geceyle kutladı. Başta yakın arkadaşları ve dostları olmak üzere eski eşi ÇAğla Şikel'de geceye katılan isimlerden biri oldu.

“İbret – i Alem”i albümüyle müzik piyasasına adım atan Emre Altuğ, hafızalara kazınan “Feryat”, “Yani”, “Su Gibisin”, “Kapış Kapış”ın yanı sıra “Düşen Bir Yaprak Görürsen” ve “Aşkım Bahardı” eserlerini 20. yılında sevenleri ile birlikte seslendirdi. Altuğ'a sahnede şarkıcı Sıla'da eşlik etti ve şarkıları birlikte seslendirdiler. Şarkıcıyı bu gecede ünlü isimler yalnız bırakmadı ve Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit katıldı.

İki oğlunun annesi eski eşi manken Çağla Şikel ise Altuğ'u bu gecede yalnız bırakmadı ve oğulları ile birlikte geceye katıldı. Şikel aynı zamanda sosyal medya hesabından da gece ile ilgili paylaşımda bulundu.