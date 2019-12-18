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Çağla Şikel'den eski eşi Emre Altuğ'a destek

Şarkıcı Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılına özel bir konser verdi. Altuğ'u eski eşi ve iki oğlunun annesi manken ÇAğla Şikel yalnız bırakmadı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:55
Çağla Şikel'den eski eşi Emre Altuğ'a destek

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatında 20. yılını  Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası ile birlikte özel bir geceyle kutladı. Başta yakın arkadaşları ve dostları olmak üzere eski eşi ÇAğla Şikel'de geceye katılan isimlerden biri oldu.

emre altuğ 20. sanat yılı ile ilgili görsel sonucu

“İbret – i Alem”i albümüyle müzik piyasasına adım atan Emre Altuğ, hafızalara kazınan  “Feryat”, “Yani”, “Su Gibisin”, “Kapış Kapış”ın yanı sıra “Düşen Bir Yaprak Görürsen” ve “Aşkım Bahardı” eserlerini 20. yılında sevenleri ile birlikte seslendirdi. Altuğ'a sahnede şarkıcı Sıla'da eşlik etti ve şarkıları birlikte seslendirdiler. Şarkıcıyı bu gecede ünlü isimler yalnız bırakmadı ve Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit katıldı.

emre altuğ 20. sanat yılı ile ilgili görsel sonucu

İki oğlunun annesi eski eşi manken Çağla Şikel ise Altuğ'u bu gecede yalnız bırakmadı ve oğulları ile birlikte geceye katıldı. Şikel aynı zamanda sosyal medya hesabından da gece ile ilgili paylaşımda bulundu.

emre altuğ 20. sanat yılı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:55
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