Çağla Şikel'den eski eşi Emre Altuğ'a destek

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatında 20. yılını Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası ile birlikte özel bir geceyle kutladı. Başta yakın arkadaşları ve dostları olmak üzere eski eşi ÇAğla Şikel'de geceye katılan isimlerden biri oldu.
İki oğlunun annesi eski eşi manken Çağla Şikel ise Altuğ'u bu gecede yalnız bırakmadı ve oğulları ile birlikte geceye katıldı. Şikel aynı zamanda sosyal medya hesabından da gece ile ilgili paylaşımda bulundu.
Son Güncelleme: 18.12.2019 20:55