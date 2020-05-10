Can Yaman'a büyük şok! Mesajları ifşa edildi!

Son zamanlarda ismi mesaj ifşa olayına karışan ünlüler kervanına oyuncu Can Yaman da katıldı. Bir İnstagram kulkanicisi, ünlü oyuncunun mesajlarını yayınladı.

Can Yaman'a büyük şok! Mesajları ifşa edildi!
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Son olarak eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin hayatını karartan, oyuncu Aslı Enver ile henüz başlamış olan ilişkisini sonlandırmasına sebep olan mesaj ifşası, şimdi de oyuncu Can Yaman'ın başına geldi. 

Can Yaman'a büyük şok! Mesajları ifşa edildi!

Enise Sude isminde bir İnstagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan yazışmaları sosyal medyada yayınladı. Mesajlarda ise, Can Yaman’ın bazı mesajları silmesi ve Enise Sude'nin ise “Silmene gerek yok , ifşa etmem” demesi dikkat çekti. 

Can Yaman'a büyük şok! Mesajları ifşa edildi!

Can Yaman'a büyük şok! Mesajları ifşa edildi!


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