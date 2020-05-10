Can Yaman'a büyük şok! Mesajları ifşa edildi!

Son olarak eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin hayatını karartan, oyuncu Aslı Enver ile henüz başlamış olan ilişkisini sonlandırmasına sebep olan mesaj ifşası, şimdi de oyuncu Can Yaman'ın başına geldi.
Son zamanlarda ismi mesaj ifşa olayına karışan ünlüler kervanına oyuncu Can Yaman da katıldı. Bir İnstagram kulkanicisi, ünlü oyuncunun mesajlarını yayınladı.
Son olarak eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin hayatını karartan, oyuncu Aslı Enver ile henüz başlamış olan ilişkisini sonlandırmasına sebep olan mesaj ifşası, şimdi de oyuncu Can Yaman'ın başına geldi.