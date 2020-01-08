Can Yaman asker tıraşlı hali ile gündem oldu!

Son dönemde yaptığı libido açıklamasıyla gündeme gelen ve birçok kesimden eleştiri alan oyuncu Can Yaman, bir süredir ortalıkta yoktu. Ünlü oyuncunun inzivaya çekildiği ve bir süre ekranlarda olmayacağı açıklanmıştı. Uzun süredir ses seda çıkmayan oyuncudan saçını ve sakalını kestiği görüntüler ortaya çıktı.

Oyuncu askerlik görevinin yapmak için saçını ve sakalını kestiği ortaya çıktı. Can Yaman’ın tıraş olmuş halini görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada ortaya çıkan tıraş olmuş halinin fotoğrafını kuaförünün hesabından paylaştığı öğrenildi. Ünlü oyuncu askerliğini İzmir’de yapacak.

Hayranları oyuncunun uzun saç ve sakallı haline o kadar alışmış ki, Yaman’ın son halini görenler nerdeyse onu tanıyamadı. Ayrıca fotoğrafa ‘değişik olmuş’ ve ‘böyle daha iyi’ gibi yorumlarda geldi.

Ünlü oyuncu son olarak Erken Kuş dizinden rol almıştı. Dizinin bitmesinin ardından yaptığı ‘libido’ açıklamasıyla herkesin tepkisini çekmişti. Ünlü oyuncunun ‘Demet biraz snob olsaydı, asla uyumlu olamazdık. Mesela Selen’le bu yüzden sorun yaşadım. Başrol çiftinin libidosu yüksek olmalı’ şeklinde yaptığı açıklamayla herkesin diline düşmüştü.