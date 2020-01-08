İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113162
ALTIN
301.820
DOLAR
5.9472
STERLİN
7.8137
EURO
6.6184

Can Yaman asker tıraşlı hali ile gündem oldu!

Son günlerde yaptığı ‘libido’ açıklamasıyla birçok eleştiri alan oyuncu Can Yamam sırra kadem basmıştı. Şimdide ünlü oyuncu Can Yaman asker tıraşı hali ile gündem oldu. İşte ünlü oyuncunun son hali.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:42
Can Yaman asker tıraşlı hali ile gündem oldu!

Son dönemde yaptığı libido açıklamasıyla gündeme gelen ve birçok kesimden eleştiri alan oyuncu Can Yaman, bir süredir ortalıkta yoktu. Ünlü oyuncunun inzivaya çekildiği ve bir süre ekranlarda olmayacağı açıklanmıştı. Uzun süredir ses seda çıkmayan oyuncudan saçını ve sakalını kestiği görüntüler ortaya çıktı.

Can Yaman

Oyuncu askerlik görevinin yapmak için saçını ve sakalını kestiği ortaya çıktı. Can Yaman’ın tıraş olmuş halini görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada ortaya çıkan tıraş olmuş halinin fotoğrafını kuaförünün hesabından paylaştığı öğrenildi. Ünlü oyuncu askerliğini İzmir’de yapacak.

Hayranları oyuncunun uzun saç ve sakallı haline o kadar alışmış ki, Yaman’ın son halini görenler nerdeyse onu tanıyamadı. Ayrıca fotoğrafa ‘değişik olmuş’ ve ‘böyle daha iyi’ gibi yorumlarda geldi.

Ünlü oyuncu son olarak Erken Kuş dizinden rol almıştı. Dizinin bitmesinin ardından yaptığı ‘libido’ açıklamasıyla herkesin tepkisini çekmişti. Ünlü oyuncunun ‘Demet biraz snob olsaydı, asla uyumlu olamazdık. Mesela Selen’le bu yüzden sorun yaşadım. Başrol çiftinin libidosu yüksek olmalı’ şeklinde yaptığı açıklamayla herkesin diline düşmüştü.

Son Güncelleme: 08.01.2020 13:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'den kendisine ait balmumu heykeliyle ilginç pozlar
Aleyna Tilki'den kendisine ait balmumu heykeliyle ilginç pozlar
Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu
Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı
Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk'le ilgili şaşırtan açıklamalar
Ayla Çelik'ten Beyazıt Öztürk'le ilgili şaşırtan açıklamalar
Ezgi Sertel'in hamilelikte son günleri
Ezgi Sertel'in hamilelikte son günleri
Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem
Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem

Popüler Haberler

Gelir belgesiz ve maaş yazısız kredi veren bankalar
Enis Arıkan, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak geliyor!
Kanalların yayın akışları 8 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl demlenir?
Zuhal Topal WhatsApp numarası, başvuru formu ve katılım şartları
0.79 faizli konut kredisi hesaplaması örneği! Ne kadar konut kredisi çekersek ne kadar öderiz?
Kimsesiz Yaşar Eşkıya dizisine geri mi dönüyor? Olgun Şimşek EDHO'ya geri dönüyor!
incirlik Üssü nerededir? Neden gündeme geldi? İran-Amerika savaşındaki etkisi ne?
TOKİ 2020 ucuz konut başvuru işlemleri nelerdir? Son başvuru tarihleri
2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS takvimi
PUBG Mobile Sezon 11 ödülleri ve tarihi
Ocak 2020 PlayStation Plus ücretsiz oyunları
İstanbul'da fırtına ne zaman sona eriyor?
2020 Ehliyet başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? Ehliyet sınavları takvimi belli oldu!
Zemheri dizisi ne zaman başlayacak? Show Tv yeni dizisi Zemheri yayın tarihi açıklandı
Hasta bezi yardımı nedir? Hasta alt bezi yardımı nasıl alınır? Hasta bezi raporu işlemleri
Sex Education 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Noterde emanet hesap dönemi başlıyor? Emanet hesap nedir? Ne zaman başlıyor?
Çukur Çivi kimdir? Gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
Asgari ücretliye 3 ayda 1, 463 TL ikramiye ödenmesi için görüşmeler
Atiye dizisinin sembolünün anlamı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.