Can Yaman'dan çok konuşulacak Demet Özdemir itirafı

Son günlerin çok konuşulan ismi Can Yaman, Etiler'deki yapımcısının ofisinden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, karantina süreci, eski sevgilisi Demet Özdemir ve mesaj ifşaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Can Yaman'dan çok konuşulacak Demet Özdemir itirafı
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Daha önce karantina döneminde İspanyolca öğrendiğini söyleyen  Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi.

Can Yaman'dan çok konuşulacak Demet Özdemir itirafı

Yaman, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen mesaj ifşalarıyla ilgili "Basit ve ucuz bir fotoşop, Allah'tan daha saçma bir fotoşop yapmamış. Yok bana 'saçını kes' diyormuş... Tamamen yalan. Bu dönemde haber yok demek ki, öyle saçma haberler çıkıyor hep" ifadelerini kullandı.


Sık sık eski sevgilisi Demet Özdemir ile yeniden barışcakları dedikodularına da değinen ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini." Diyerek konuyu kapattı. 

Can Yaman'dan çok konuşulacak Demet Özdemir itirafı


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