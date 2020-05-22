Can Yaman'dan çok konuşulacak Demet Özdemir itirafı

Daha önce karantina döneminde İspanyolca öğrendiğini söyleyen Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi.

Yaman, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen mesaj ifşalarıyla ilgili "Basit ve ucuz bir fotoşop, Allah'tan daha saçma bir fotoşop yapmamış. Yok bana 'saçını kes' diyormuş... Tamamen yalan. Bu dönemde haber yok demek ki, öyle saçma haberler çıkıyor hep" ifadelerini kullandı.



Sık sık eski sevgilisi Demet Özdemir ile yeniden barışcakları dedikodularına da değinen ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini." Diyerek konuyu kapattı.