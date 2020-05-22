Can Yaman'dan çok konuşulacak Demet Özdemir itirafı

Daha önce karantina döneminde İspanyolca öğrendiğini söyleyen Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi.
Sık sık eski sevgilisi Demet Özdemir ile yeniden barışcakları dedikodularına da değinen ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini." Diyerek konuyu kapattı.