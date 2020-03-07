Can Yaman hayranını darp etti mi? İddialara ne cevap verdi?

Can Yaman, geçen yıldan beri yaptığı talihsiz açıklamalar ile gündemden düşmüyor. İnadında Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş gibi dizilerde yer alan Can Yaman ile ilgili yine bazı haberler gelmeye başladı.

Geçen yıl gittiği bir mekanda Yaman, kendisini darp ettiği Çiğdem G. Canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta magazin programında canlı yayına telefon ile bağlanan Çiğdem G.yaşanan olayı tek tek anlattı.

Çiğdem G.olay ile ilgili şunları söyledi:

“Kasım ayıydı değerli bir arkadaşımın doğum günüydü. Can Yaman’ı gördüm, gidip resim çekilmek istedim. Sonra omzuna elini attım diye omzunu silkeledi. Kırılıp yerime geçtim. Video çekiyordum, onu çektiğimi düşünerek, görevliler aracılığıyla mekandan dışarı çıkmamızı istedi. Kırıldım, yanına gidip ‘Sizi biz ünlü yaptık’ dedim. O sırada elimi sıktı, parmaklarımı kıvırdı. Polis çağırdım, hep birlikte karakola gittik. Olay mahkemede. Kamuoyunda farklı yorumlanıyor, mağdur kişi benim.”

Darp olayı ile ilgili açıklama Can Yaman tarafından da geldi. Can Yaman dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herhangi bir yoldan elimize ulaşan resmi bir tebligat yok. İçeriğine hakim olmadığımız durumla ilgili açıklama yapmak yanlış olur. Önümüzdeki günlerde durumu değerlendirir, gerekliyse açıklama yaparız."