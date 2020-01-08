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Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu

Oyuncu Can Yaman, askerlik görevini yapmak için saç ve sakal tıraşı oldu. Yaman'ın son görüntüleri ise sosyal medyada olay oldu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:57
Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Can Yaman, gazeteci Cengiz Semercioğlu'na bir röportaj vermiş ve röportajında 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözleri oldukça fazla tartışma yapmış ve oyuncu 'libido' açıklamaları ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. 

Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu

Bir anda tüm eleştiri oklarını üzerine çeken Can Yaman, bu olaylardan sonra yapımcısı Faruk Turgut'un uzaklaş talimatı ile Brezilya'ya gitti. Oradan yılbaşı tatili için Bükreş'e giçen Yaman, görüntü alan hgazetecilere açıklama yapmayacağını ve hiç bir şekilde konuşmayacağını söyledi.

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Oyuncu Can Yaman, şimdi de vatani görevini yapmak üzere hazırlık yapıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kısa saç ve sakalsız fotoğrafı ile dikkat çeken Yaman'ın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük bir değişim yaşayan Can Yaman’ın tıraş sonrası çekilen ve kuaförü tarafından paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu

Diğer taraftan ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir’de yerine getireceği öğrenildi.

Can Yaman'ın asker tıraşı sosyal medyada olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Can YamanAsker Tıraşı
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