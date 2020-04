Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?

Şu sıralar Yaman Taciroğlu ile birlikte olan Demet Özdemir’in Can Yaman’a geri döndüğü iddası, sık sık manşetlerde yer buluyor. Geçtiğimiz günlerde Can Yaman’ın Demet Özdemir hakkında yaptığı “libidosu yüksek bir kız” açıklaması da bu dedikoduların çıkış noktasını az çok ortaya koyuyor.

Her iki cephede de sessizlik hâkimden, yabancı bir kaynak, Can Yaman’ın artık Demet Özdemir’i istemediği haberini yaptı. İddaa göre Can Yaman; "Artık meslektaşlarımla ilişki yaşamam. Tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama hiçbirine asla aşık olmayacağım. Belirli bir kişiyi kastetmiyorum ama aktörler ve aktrislerin aşkı, çoğu zaman başarısız oluyor." Açıklamasını yaparak bu konuyu kapatmaya kararlı olduğunu belirtti.