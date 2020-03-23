Can Yaman’dan eski sevgili Demet Özdemir’in fotoğrafına imâlı yorum!

Can Yaman, Demet Özdemir hakkında, “Demet’in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık” sözleri magazin gündemini epey meşgul etmişti.

Demet Özdemir ise Can Yaman’a “sakın adımı anma” diye haber gönderip, arama motorlarından ikili ile ilgili her şeyin silinmesini talep etmişti.



Tüm bu olanların üzerine dün Demet Özdemir’in paylaştığı bir fotoğrafa, Can Yaman imâlı bir yorum yaptı. Can Yaman’ın, Demet Özdemir’in turuncu gömlekle çekildiği fotoğrafa “c vitamini giymişsin” diye yaptığı yorum takipcilerin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca Özdemir’in bu fotoğrafı bir milyonun üzerinde beğeni aldı.