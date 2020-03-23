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Can Yaman’dan eski sevgili Demet Özdemir’in fotoğrafına imâlı yorum!

Demet Özdemir ve Can Yaman aşkı, birlikte rol aldıkları dizide başlamış ve dizinin final yapmasıyla birlikte aşk bitmişti.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:45
Can Yaman’dan eski sevgili Demet Özdemir’in fotoğrafına imâlı yorum!

Can Yaman, Demet Özdemir hakkında, “Demet’in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık” sözleri magazin gündemini epey meşgul etmişti.  

Can Yaman’dan eski sevgili Demet Özdemir’in fotoğrafına imâlı yorum!

Demet Özdemir ise Can Yaman’a  “sakın adımı anma”  diye haber gönderip, arama motorlarından ikili ile ilgili her şeyin silinmesini talep etmişti.  

Can Yaman’dan eski sevgili Demet Özdemir’in fotoğrafına imâlı yorum!
Tüm bu olanların üzerine dün Demet Özdemir’in paylaştığı bir fotoğrafa, Can Yaman imâlı bir yorum yaptı. Can Yaman’ın,  Demet Özdemir’in turuncu gömlekle çekildiği fotoğrafa “c vitamini giymişsin” diye yaptığı yorum takipcilerin dikkatinden kaçmadı.  Ayrıca Özdemir’in bu fotoğrafı bir milyonun üzerinde beğeni aldı.  

Anahtar Kelimeler:
İnstagramDemet özdemirCan YamanMagazin
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