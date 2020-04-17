Candan Erçetin Kırklarelispor atkısıyla hemşehrilerine ''Evde kal'' çağrısında bulundu

Candan Erçetin, TFF 2. Lig kulüplerinden GMG Kırklarelispor atkısını takarak çektiği bir videoda hemşehrileri için ‘’Evde kal’’ çağrısı yaptı. Kırklarelispor ve Kırklareli Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi gördü.

‘’Evde, sağlıkla kalın.’’

Kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı vermiş olduğu mesajda mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama bildiriminde bulunarak şehrin sağlığının korunduğunu aktardı. Virüsü yendikten sonra ilerleyen günlerdeki maçlara bakılacağını aktaran Erçetin, ‘’Evde kalın, sağlıkla kalın.’’ diye ekledi.

Erçetin’in yaptığı çağrıya Kırklarelili vatandaşlardan çok sayıda destek mesajı geldi. Kırklarelispor Başkanı Volkan Can takım atkısıyla paylaşımda bulunan vatandaşlar ve ‘’Evde kal’’ çağrısında bulunan Erçetin’e teşekkür etti.

8 kişi yaşamını yitirdi

Kırklareli Valiliği koronavirüse ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda şuana kadar 1509 testin yapıldığını, toplam 230 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 8 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kırklareli Kofçaz ilçesi geçtiğimiz gün saat 16.00 itibariyle koronavirüsleri çerçevesinde yeni bir emre kadar karantina altına alındı.