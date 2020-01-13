Caner Erdeniz'den ikinci çocuk açıklaması

32 yaşındaki başarılı basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında oyuncu Müge Boz ile aşklarını nikah masasına taşıyarak evlendi. Kısa bir süre sonra müjdeli haberi veren çift bir bebekleri olacakları haberini sevenlerine duyurdu.

2019 yılı bitmeden 'Vina' ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift mutlu aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen Caner Erdeniz, çıkışta karşısında muhabirleri görünce sohbet etti. Caner Erdeniz, “Yemeğimizi yedik. Müge Hanım evde Vina’yla birlikte. Bende karımı, kızımı özledim; yemeğimizi yedik onların yanına gidiyorum” dedi.

Caner Erdeniz muhabirlerin, “Anne babalarımız anne baba olunca anlarsın derlerdi?” sorusuna ise “Gerçekten de dünyanın en güzel hissi... Bir an önce eve gidip onun kokusunu duymak, uyumasını ve büyümesini izlemek istiyorsun, gayet keyifli” şeklinde yanıt verdi.

Caner Erdeniz, son olarak ikinci çocuk ile ilgili “Müge’de kardeş istiyor. Kardeşiyle büyüsün istiyor. Bende istiyorum. Nasip olursa ikinci çocuk düşünüyoruz” diyerek müjdeli haberi verdi.