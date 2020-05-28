Caner Erkin yaptığı itirafla “Aşka bak!” dedirtti!

2017 yılında Roma'da duna evine giren çift, kızları Mihran Ela'yı 2018 yılında kucaklarına aldılar. Sosyal medyada sürekli aşk dolu paylaşımlar yapan Caner Erkin, katıldığı bir canlı yayında “aşka bak” dedirtecek itiraflarda bulundu.

Caner Erkin, tanışma ve evlilik teklifi sürecini, “Şükran önce beni reddetti. Beni çok reddetti. Önce çıkmak için çok uğraştım. Sonra evlilik teklifi için çok uğraştım. İnadım sayesinde ikna ettim. Kapısında yattım. Sokağında gezdim” sözleriyle anlattı. Caner Erkin'in bu itirafı, dinleyenlere “aşka bak” dedirtti.