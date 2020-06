Canlı yayında arının hışmına uğrayan Ezgi Avcı'nın korku dolu anları!

Karadağ'da bir canlı yayın programına katılan sunucu Ezgi Aydın ve nişanlısı basketbolcu Nemanja Djurisic, program sırasında ilgin ç bir an yaşadılar. Spor haberleri üzeine yapılan program sırasında üzerine arı konan Ezgi Avcı ne yapacağını bilemedi ve bir anda panik oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımında oynayan Nemanja Djurisic ile birlikte üzerine konan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Ezgi Avcı bür süre sonra kurtularak rahat bir nefes aldı. Güzel sunucu, daha sonra yaşadığı o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ezgi Avcı paylaşımın altına ise şu notu düştü:

“Karadağ‘ın önemli kanallarından birinin spor haberlerine açıklama yapıyorken yine olanlar bana oldu. ‘Of course’ cebelleşiyorum gördüğünüz gibi. Take that diyorum bir de smack that gibi”

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 00:23