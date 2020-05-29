Canlı yayında frikik itirafı; reyting için görünmesini sağladım!

İngiltere’de yayınlanan 'Britain's Got Talent' adlı yetenek yarışmasında jüri koltuğunda oturan şarkıcı Amanda Holden, programın reytinginin artması için canlı yayında bir ilke imza attı.

Canlı yayında frikik itirafı; reyting için görünmesini sağladım!
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Canlı yayında frikik itirafı; reyting için görünmesini sağladım!

Daha önce de başka bir programda canlı yayında küfür ettiği için tepki toplayan Amanda Holden, çok açık bir kıyafet giyerek göğüslerinin görünmesini sağladı. Canlı yayın sırasında kıyafeti önden açılarak göğüsleri görünen güzel şarkıcı, bunu bilerek yaptığını itiraf etti. 

Canlı yayında frikik itirafı; reyting için görünmesini sağladım!

49 yaşındaki Ananda Holden, “göğüslerimin açılacağını bilerke o kadar açık bir kıyafet giydim. Bunun kariyerimde intihar anlamına gelebileceğini biliyorum. Programın reytinginin artması için yaptım. Kontrolüm dışında olan bir şey değil” diyerek şaşkınlık yarattı. 

Canlı yayında frikik itirafı; reyting için görünmesini sağladım!


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