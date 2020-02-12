Cem Yılmaz 15 yıl aradan sonra OPET'in yeniden reklam yüzü oldu

OPET ile Cem Yılmaz bundan 15 yıl önce yaptıkları ve efsane Kara Şimşek dizisindeki KITT’in ‘GITT’ isimli Türk versiyonunu içeren reklam serilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar. Cem Yılmaz ve OPET arasındaki ortaklık yeni reklam filmi çekimleri ile birlikte yeniden başlayacak.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ortak bir basın tpplantısı düzenleyerek Cem Yılmaz ile OPET arasındaki yapılan anlaşmayla birlikte gelen ortaklığın duyurusu yapıldı. Cem Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda reklamlarla ilgili detaylara yer verilirken yeni ortaklığında yer alacak sloganın “Opet yapar, her şey değişir” şeklinde belirlendiği açıklandı.

Basın toplantısında OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca yaptığı konuşmada, “Bir akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde, müşterilerimizin hayatında kalıcı bir yere sahibiz çünkü müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine yönelik uygun koşulları hazırlıyor ve sektörde yapılamayanları yapıyoruz” ifadelerini kullanırken ünlü şovmen Cem Yılmaz'da “Bir ürünü, hizmeti tanıtırken özgüvenli bir markayla çalışıyorsanız bu, çok önemli bir konfor ve bir mutluluk. OPET ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler, hep bu özgüvenin eseri oldu” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Muhatabını ciddiye alan, bulunduğu sektöre değer katan, standart belirleyen profesyonellerle çalışmak, beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. OPET, azla yetinmeyen, çalışkan insanların markası. 15 yıl sonra tekrar birlikte olmak, benim için bir gurur vesilesi. Her şeyi değiştirmeye geliyor.”

Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen toplantıda gösterilen Cem Yılmaz ve OPET'in reklam filmi:



