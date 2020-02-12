Cem Yılmaz'dan espirili Serenay Sarıkaya açıklama

Defne Samyeli ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirdiktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz hafta tatil için Yunanistan'a giden Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nun aşkları bir hayranları tarafından fotoğraflarla belgelenmişti.
Cem Yılmaz'a yöneltilen bir diğer soru ise Serenay Sarıkaya ile Atina tatilinin nasıl geçtiği ile ilgiliydi. Yılmaz bu soruya ise “Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var” şeklinde cevap verdi.