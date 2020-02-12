Cem Yılmaz'dan espirili Serenay Sarıkaya açıklama

Defne Samyeli ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirdiktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz hafta tatil için Yunanistan'a giden Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nun aşkları bir hayranları tarafından fotoğraflarla belgelenmişti.

Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz'a bir muhabir, “İbrahim Selim’in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında” sözünü hatırlattı. Yılmaz, “Sen nüfus müdürlüğünden misin?” diye karşılık verdi., “Sen nüfus müdürlüğünden misin?” diyerek espirili bir şekilde cevap verdi. 46 yaşındaki Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yaşı ise 28. Çiftin arasında18...

Cem Yılmaz'a yöneltilen bir diğer soru ise Serenay Sarıkaya ile Atina tatilinin nasıl geçtiği ile ilgiliydi. Yılmaz bu soruya ise “Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var” şeklinde cevap verdi.