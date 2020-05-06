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Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklif etti dedikodularına sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ilginç bir cevap verdi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:00
Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!

Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden  karantina sürecinin neredeyse tamamını  birlikte geçiren  Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti, 2020 yılında en  çok konuşulan aşklardan biri olmaya aday. Magazin basınınca adım adım takip edilen çift hakkında evlilik iddiaları bile ortay atıldı.  

Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında gündeme gelen 'Cem  Yılmaz Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklif etti' iddialarından sonra ilk kez açıklama yapan Cem Yılmaz, kendi üslubuyla konuyu  aydınlattı.  Twitter hesabından  "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" şeklinde ilginç bir paylaşım yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın  bu paylaşımından  iddiaları yalanladığı çıkarımı yapıldı.  

Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!
 

Son Güncelleme: 06.05.2020 22:01
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EvlilikSerenay SarıkayaCem YılmazEvlenme Teklifi
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