Cem Yılmaz'dan evlilik dedikodularına ilginç yanıt!

Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden karantina sürecinin neredeyse tamamını birlikte geçiren Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti, 2020 yılında en çok konuşulan aşklardan biri olmaya aday. Magazin basınınca adım adım takip edilen çift hakkında evlilik iddiaları bile ortay atıldı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında gündeme gelen 'Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklif etti' iddialarından sonra ilk kez açıklama yapan Cem Yılmaz, kendi üslubuyla konuyu aydınlattı. Twitter hesabından "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" şeklinde ilginç bir paylaşım yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bu paylaşımından iddiaları yalanladığı çıkarımı yapıldı.



