Cem Yılmaz'dan evlilik sorularına ilginç cevap

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya aşkı geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin aşkları geçtiğimiz hafta çıktıkları Atina tatili ile ilk kez belgelenmişti.

Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden Kemal adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ylmaz, geçtiğimiz günlerde muhabirlere ikinci kez baba olmak istediğini söyledi. 46 yaşındaki komedyen kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile haklarında çıkan "Bazı haberler çıktı; temmuz ayında Serenay Hanım'la evleneceğinize dair" şeklindeki iddiaya ise "Evlendim, haberler doğru" diyerek tiye aldı.

Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde biten ilişkileri ile ilgili 'Kondurmamıştım' açıklamasına ise "Hiçbir şey söylemeyeceğim" dedi.