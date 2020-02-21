Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya açıklaması; Evlendim!

Defne Samyeli ile olan birlikteliğine son verdikten sonra kısa bir süre önce güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, gündeme bomba gibi düşen 'evlendiler mi?' sorusuna da bir açıklık getirdi. Kendisine soru soran muhabire verdiği cevapla kafaları iyice karıştıran Cem Yılmaz'ın evlilik itirafı sosyal medyanın gündemine düştü.

Bugün evden çıktığı anda Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirinin sorularıyla karşılaşan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile yaz aylarında nikah masasına oturacağı söylenditeli sonrasında muhabirin yıldırım nikahı ile evlendiler sorusuna "Doğru, evlendim" diyerek hakkında çıkna tüm haberlere flaş bir yanıt verdi.

Cem Yılmaz, eski sevgilisi Defne Samyeli'nin yaptığı açıklamalarda 'konduramadım' diye söylemesi üzerine "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım." diye konuşurken Kerem Bürsin'in 'herkes mutlu olsun' açıklamasının ardından yaptığı ınstagram paylaşımıyla ilgili de bir açıklama yapan Cem Yılmaz "Kerem Bey'i çok seviyorum. Hiç ona bir gönderme yapmadım." dedi.