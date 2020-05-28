Cem Yılmaz ilk kez paylaştı! Serenay Sarıkaya ile aynı karede...

Ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, ilk kez sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte bir fotoğraflarını İnstagram’dan paylaştı.

Cem Yılmaz ilk kez paylaştı! Serenay Sarıkaya ile aynı karede...
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2020 yılının magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı dolu dizgin devam ediyor. Karantina sürecinin büyük bölümünü birlikte geçiren çift, birbirlerinin aileleriyle de tanıştılar. Hatta evlilik dedikoduları bile dolaştı. 

Cem Yılmaz ilk kez paylaştı! Serenay Sarıkaya ile aynı karede...

İkilinin Yunanistan başta Mak üzere birlikte görüntülendikleri zamanlar olsa da, Cem Yılmaz ilk kez Serenay Sarıkaya ile birlikte çekilen bir fotoğrafını İnstagram’dan paylaştı. Usta komedyen, Serenay Camping tabelası önünde çektiği  fotoğrafa "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız" notunu ekledi. 

Cem Yılmaz ilk kez paylaştı! Serenay Sarıkaya ile aynı karede...


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