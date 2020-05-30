Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında kriz; Ünlü çiftin ilk kavgası!

2020 yılının en çok konmuşulan aşklarından biri olan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkıında ilk krizin yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre karantina sürecinin neredeyse tamamını birlikte geçiren sevgililer, kavga ederek evleri ayırdılar.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında çıkan tartışma sonucu, Cem yılmaz arabasına tlayıp Bodrum'un yolunu tuttu. Serenay Sarıakya da Çanakkaledeki yazlığına gitti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı programda yer alan habere göre Cem Yılmaz birkaç günden fazla ayrı kalamadığı genç sevglilsine geri döndü ve sosyal medyada beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşaran ilan-ı aşk etti.





Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 17:17