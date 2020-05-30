Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında kriz; Ünlü çiftin ilk kavgası!

Karantina sürecinin neredeyse tamamını birlikte geçiren Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya çiftinin ilk kavgalarını ettikleri iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde kavga edip evleri ayıran çiçeği burnunda sevgililer, çok uzun süre ayrı kalamayıp yine bir araya geldiler.

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında kriz; Ünlü çiftin ilk kavgası!
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2020 yılının en çok konmuşulan aşklarından biri olan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkıında ilk krizin yaşandığı iddia edildi.  Edinilen  bilgiye göre karantina sürecinin neredeyse tamamını birlikte geçiren sevgililer, kavga ederek evleri ayırdılar.  

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında kriz; Ünlü çiftin ilk kavgası!

Cem  Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında çıkan tartışma sonucu, Cem yılmaz arabasına tlayıp Bodrum'un yolunu tuttu. Serenay Sarıakya da Çanakkaledeki yazlığına gitti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı programda yer alan habere göre  Cem Yılmaz birkaç günden fazla ayrı kalamadığı genç sevglilsine geri döndü ve sosyal medyada beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşaran ilan-ı aşk etti. 

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında kriz; Ünlü çiftin ilk kavgası!
 

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 17:17

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