Cem Yılmaz, Zekeriyaköydeki lüks villayı satışa çıkardı; Fiyatı dudak uçuklattı

Cem Yılmaz'ın satışa çıkardığı villada kiracı olan Başakşehir'li futbolcu Gael Clichy'in kira bedeli olarak 50 tl ödediği iddia edildi. Sinema ve ğlence sektörünün en çok kazanana isimlerinden biri olan ve her yıl rekor seviyede vergiler ödeyen Yılmaz'ın satışa çıkardığı villanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kazandığı parayı gatrimenkule yatırmayı tercih eden Cem yılmaz'ın villa için istediği iddia edilen fiyat ise dudak uçuklattı. Edinilen bilgiye göre Cem Yılmaz, 6 oda, 1 salonu olan havuzlu villasına 2 milyon dolar fiyat biçti. Ünlü komedyenin 2012 yılında satın aldığı villa, Zekeriyaköy'ün en lüks bölgelerinden birinde bulunuyor.





Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 20:12