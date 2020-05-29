Cem Yılmaz, Zekeriyaköydeki lüks villayı satışa çıkardı; Fiyatı dudak uçuklattı

Son günlerde oyuncu Serenay Sarıkaya yaşadığı aşk nedeniyle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki lüks villasını satışa çıkardı.

Cem Yılmaz, Zekeriyaköydeki lüks villayı satışa çıkardı; Fiyatı dudak uçuklattı
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Cem Yılmaz'ın satışa çıkardığı villada kiracı olan Başakşehir'li futbolcu Gael Clichy'in kira bedeli olarak 50 tl ödediği iddia edildi.  Sinema ve ğlence sektörünün  en çok kazanana isimlerinden biri olan ve her yıl rekor seviyede vergiler ödeyen Yılmaz'ın satışa çıkardığı villanın fiyatı ise dudak uçuklattı.  

Cem Yılmaz, Zekeriyaköydeki lüks villayı satışa çıkardı; Fiyatı dudak uçuklattı

Kazandığı parayı gatrimenkule yatırmayı tercih eden Cem yılmaz'ın villa için istediği iddia edilen fiyat ise dudak uçuklattı.  Edinilen  bilgiye göre Cem  Yılmaz, 6 oda, 1 salonu olan havuzlu villasına 2 milyon dolar fiyat biçti. Ünlü komedyenin 2012 yılında satın aldığı villa, Zekeriyaköy'ün en lüks bölgelerinden birinde bulunuyor.  

Cem Yılmaz, Zekeriyaköydeki lüks villayı satışa çıkardı; Fiyatı dudak uçuklattı
 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 20:12

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