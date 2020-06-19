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Cemre Kemer'den yıllar sonra 'Hepsi' paylaşımı

Yıllar önce dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, grupla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kemer, paylaşımına ''Oldies but goldies'' notunu düştü.

19 Haziran 2020 Cuma 17:52
Cemre Kemer'den yıllar sonra 'Hepsi' paylaşımı
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2000’lere damgasını vuran Hepsi grubu müzik listelerinde üst sırada yer alırken, Gülçin Ergül olaylı bir şekilde gruptan ayrılmıştı. Grup yoluna üç kişi devam etmiş ve Gülçin Ergül hakkında söylemlerde bulunmuşlardı. Yıllar önce dağılan grup, şimdilerde yeniden bir araya geldi.


Geçtiğimiz haftalarda grubun üyelerinden Eren Bakıcı, Gülçin Ergül’ü takip etmeye başlamış ve kızların arasındaki buzlar adeta erimişti.

Grubun bir diğer üyesi olan Cemre Kemer’den yıllar sonra grupla ilk paylaşım geldi. Hepsi paylaşımı yapan Kemer fotoğrafa, ‘’Oldies but goldies’’ notunu düştü. Cemre Kemer’in bu paylaşımı hayranlarını sevindirdi.


Son Güncelleme: 19.06.2020 17:52
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