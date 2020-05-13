Cenk Eren'den meslektaşı Bendeniz’in yorumuna sert tepki



Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında normalleşme sürecinin hızlı ilerlediğini düşünüyorum diyen şarkıcı ve söz yazarı Bendeniz, bazı meslektaşlarının'restoranlar ve gazinolar açılsın' diye açıklamalar yaptığını ama bunu da yanlış bulduğunu dile getirmiş ve konuyla alakalı şu paylaşımı yapmıştı:

Bendeniz'in bu açıklamasını kaba ve seviyesiz bulan şarkıcı Cenk Eren, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bendeniz'in yorumlarını haksız bulduğunu söyleyen Cenk Eren, bu üslubu kendisine yakıştıramadığını da belirtti. Cenk Eren, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Yukarıda bu sözleri söyleyen sanatçı Bendeniz’e cevabım (Senin kadar güzel besteler yapan, sözler yazan birinin üslubu bu olmasaydı keşke) benim dönemim 90’ların çok özel şarkıcılarından olan sanatçı arkadaşımız yazmış cevap vermeyecektim ama vicdansız deyince cevap vermek istedim.

*Benimle olan kısmına cevap vereyim restoranların açılması… evet oralar açılsın ki bizim dışımızda oralardan ekmek yiyen benim ve senin gibi isim olmamış solist, müzisyen, garson komi arkadaşlar ekmeklerini kazansınlar biliyor musun ben ilk günden beri elimden geldiğince kendi orkestramla ilgili gerekenleri yapıyorum yapmalıyım da çünkü onlar benim yol arkadaşım, ayrıca insan olarak sadece orkestrama değil elimden geldiğince herkese yardım ederim bunu istemememe rağmen zaman zaman basına da yansımıştır.

Açıp okuyabilirsin beni en çok üzen sanıyorum röportajı okumadan beni vicdansız olmakla itham etmen oldu, bu yaraladı beni. Kalbinin bu kadar kötü olduğunu inan bilmiyordum ben müzisyenler için bunu istedim diye ben vicdansızsam sen müzisyenlerini yada senin orkestranda olmayan kıyıda köşede üç kuruş için sabaha kadar emek veren bu insanları sevmiyor musun bu insanlar için adım atılması seni neden rahatsız etti? (Kudurmak) kelimesini aynen iade ediyorum sana…”

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:54